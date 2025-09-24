Bendrovių katalogas
Bosch Global
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Kibernetinio saugumo analitikas

  • Visi Kibernetinio saugumo analitikas atlyginimai

Bosch Global Kibernetinio saugumo analitikas Atlyginimai

Vidutinė Kibernetinio saugumo analitikas kompensacijos paketo suma Bosch Global įmonėje yra €73K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Bosch Global bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Bosch Global
SAP Security
Stuttgart, BW, Germany
Iš viso per metus
€73K
Lygis
Senior
Bazinis
€73K
Stock (/yr)
€0
Priedas
€0
Metai įmonėje
7 Metai
Patirties metai
7 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Bosch Global?

€142K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Kibernetinio saugumo analitikas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Kibernetinio saugumo analitikas pozicijai Bosch Global siekia metinę bendrą kompensaciją €77,069. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Bosch Global Kibernetinio saugumo analitikas pozicijai yra €72,999.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Bosch Global

Susijusios bendrovės

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai