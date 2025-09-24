Bendrovių katalogas
Bosch Global
  • Atlyginimai
  • Projektų vadovas

  • Visi Projektų vadovas atlyginimai

Bosch Global Projektų vadovas Atlyginimai

Projektų vadovas kompensacija in Germany Bosch Global įmonėje svyruoja nuo €115K per year EG15 lygiui iki €104K per year EG16 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Germany paketo suma yra €110K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Bosch Global bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€115K
€103K
€0
€11.8K
Žiūrėti 1 daugiau lygių
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Projektų vadovas pozicijai Bosch Global in Germany siekia metinę bendrą kompensaciją €132,285. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Bosch Global Projektų vadovas pozicijai in Germany yra €112,514.

