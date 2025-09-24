Bendrovių katalogas
Bosch Global
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Produkto dizaineris

  • Visi Produkto dizaineris atlyginimai

Bosch Global Produkto dizaineris Atlyginimai

Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Bosch Global bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Mums reikia tik 4 daugiau Produkto dizaineris pateikimų įmonėje Bosch Global kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Bosch Global?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Produkto dizaineris pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaineris pozicijai Bosch Global in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $147,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Bosch Global Produkto dizaineris pozicijai in United States yra $108,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Bosch Global

Susijusios bendrovės

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai