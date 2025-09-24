Bendrovių katalogas
Bosch Global
Bosch Global MEP inžinierius Atlyginimai

Vidutinė MEP inžinierius bendra kompensacija in Colombia Bosch Global įmonėje svyruoja nuo COP 23.52M iki COP 34.13M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Bosch Global bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

COP 26.67M - COP 30.97M
Colombia
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
COP 23.52MCOP 26.67MCOP 30.97MCOP 34.13M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Bosch Global?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas MEP inžinierius pozicijai Bosch Global in Colombia siekia metinę bendrą kompensaciją COP 34,129,447. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Bosch Global MEP inžinierius pozicijai in Colombia yra COP 23,517,770.

