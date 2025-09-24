Bendrovių katalogas
Vidutinė Duomenų mokslo vadovas kompensacijos in Germany paketo suma Bosch Global įmonėje yra €112K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Bosch Global bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Bosch Global
Senior Manager
Stuttgart, BW, Germany
Iš viso per metus
€112K
Lygis
SL1
Bazinis
€112K
Stock (/yr)
€0
Priedas
€0
Metai įmonėje
12 Metai
Patirties metai
15 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Bosch Global?

€142K

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Prisidėti

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslo vadovas pozicijai Bosch Global in Germany siekia metinę bendrą kompensaciją €136,679. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Bosch Global Duomenų mokslo vadovas pozicijai in Germany yra €111,610.

