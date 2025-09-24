Bendrovių katalogas
Bosch Global
Bosch Global Duomenų analitikas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų analitikas kompensacijos in Singapore paketo suma Bosch Global įmonėje yra SGD 81.4K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Bosch Global bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Bosch Global
Data Analyst
Singapore, SG, Singapore
Iš viso per metus
SGD 81.4K
Lygis
L2
Bazinis
SGD 71.2K
Stock (/yr)
SGD 0
Priedas
SGD 10.2K
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
2 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Bosch Global?

SGD 210K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų analitikas pozicijai Bosch Global in Singapore siekia metinę bendrą kompensaciją SGD 83,823. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Bosch Global Duomenų analitikas pozicijai in Singapore yra SGD 81,439.

