BlueHalo
BlueHalo Atlyginimai

BlueHalo atlyginimas svyruoja nuo $110,129 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $246,225 Techninių programų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų BlueHalo. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/31/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $120K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Techninės įrangos inžinierius
Median $203K
Produkto dizaineris
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Techninių programų vadovas
$246K
DUK

El puesto con mayor remuneración reportado en BlueHalo es Techninių programų vadovas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $246,225.
La compensación total anual mediana reportada en BlueHalo es $161,500.

