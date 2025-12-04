Bendrovių katalogas
Blue Acorn iCi
Blue Acorn iCi
Blue Acorn iCi Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslininkas bendra kompensacija in United States Blue Acorn iCi įmonėje svyruoja nuo $205K iki $293K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Blue Acorn iCi bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$235K - $275K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$205K$235K$275K$293K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Blue Acorn iCi?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Blue Acorn iCi in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $292,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Blue Acorn iCi Duomenų mokslininkas pozicijai in United States yra $205,000.

Kiti ištekliai

