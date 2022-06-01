Bendrovių katalogas
Blucora
Blucora Atlyginimai

Blucora atlyginimas svyruoja nuo $102,900 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $155,775 Duomenų mokslo vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Blucora. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/31/2025

$160K

Duomenų analitikas
$103K
Duomenų mokslo vadovas
$156K
Programinės įrangos inžinierius
Median $113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
DUK

Didžiausią atlyginimą Blucora gauna Duomenų mokslo vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $155,775. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Blucora yra $113,000.

