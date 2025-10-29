Programinės įrangos inžinierius kompensacija in India Bloomreach įmonėje svyruoja nuo ₹4.67M per year Software Engineer lygiui iki ₹6.12M per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹5.18M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Bloomreach bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Junior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.67M
₹4.18M
₹368K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.12M
₹4.93M
₹831K
₹362K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
