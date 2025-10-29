Vidutinė Informacinių technologijų specialistas (IT) bendra kompensacija Bloomreach įmonėje svyruoja nuo ₹945K iki ₹1.38M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Bloomreach bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!