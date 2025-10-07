Bendrovių katalogas
Bloomberg
  • Sprendimų architektas

  • Data Architect

  • Greater London Area

Bloomberg Data Architect Atlyginimai Greater London Area vietovėje

Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Bloomberg bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/7/2025

£122K

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Bloomberg kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Didžiausias atlyginimų paketas Data Architect pozicijai Bloomberg in Greater London Area siekia metinę bendrą kompensaciją £180,828. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Bloomberg Data Architect pozicijai in Greater London Area yra £102,207.

