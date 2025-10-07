Bendrovių katalogas
Bloomberg
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Duomenų inžinierius

  • New York City Area

Bloomberg Duomenų inžinierius Atlyginimai New York City Area vietovėje

Duomenų inžinierius kompensacija in New York City Area Bloomberg įmonėje sudaro $310K per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in New York City Area paketo suma yra $170K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Bloomberg bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/7/2025

Vidutinis Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
Software Engineer
(Pradedančiojo lygis)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$310K
$242K
$0
$67.5K
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Bloomberg kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų inžinierius pozicijai Bloomberg in New York City Area siekia metinę bendrą kompensaciją $354,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Bloomberg Duomenų inžinierius pozicijai in New York City Area yra $170,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Bloomberg

Susijusios bendrovės

  • Chatham Financial
  • BitGo
  • ID.me
  • DataScan
  • Gusto
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai