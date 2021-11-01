Bendrovių katalogas
Blockchain.com
Blockchain.com Atlyginimai

Blockchain.com atlyginimas svyruoja nuo $107,529 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $231,985 Techninių programų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Blockchain.com. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/12/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $108K

Duomenų inžinierius

Verslo plėtra
$149K
Duomenų mokslininkas
$201K

Rinkodara
$142K
Produkto dizaineris
$177K
Produkto dizaino vadovas
$180K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$179K
Techninių programų vadovas
$232K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Blockchain.com kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

Den høyest betalte rollen rapportert hos Blockchain.com er Techninių programų vadovas at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $231,985. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Blockchain.com er $178,055.

Kiti ištekliai