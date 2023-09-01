Bendrovių katalogas
Blinkit
Blinkit Atlyginimai

Blinkit atlyginimas svyruoja nuo $1,656 bendros metinės kompensacijos Buhalteris žemiausiame taške iki $84,834 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Blinkit. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/12/2025

Programinės įrangos inžinierius
Software Engineer 1 $34.7K
Software Engineer 2 $48.1K
Software Engineer 3 $84.8K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų mokslininkas
Median $47.8K
Produkto vadovas
Median $43.2K

Buhalteris
$1.7K
Administracijos asistentas
$4.8K
Verslo operacijų vadovas
$44K
Verslo analitikas
$24.6K
Duomenų analitikas
$20.6K
Žmogiškieji ištekliai
$4.4K
Programų vadovas
$14K
DUK

Didžiausią atlyginimą Blinkit gauna Programinės įrangos inžinierius at the Software Engineer 3 level su metine bendra kompensacija $84,834. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Blinkit yra $29,655.

