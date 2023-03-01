Bendrovių katalogas
Blinkist Atlyginimai

Blinkist atlyginimas svyruoja nuo $49,575 bendros metinės kompensacijos Rinkodara žemiausiame taške iki $165,219 Štabo vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Blinkist. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/6/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $76.2K
Štabo vadovas
$165K
Žmogiškieji ištekliai
$53.4K

Rinkodara
$49.6K
Produkto vadovas
$115K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$95.5K
DUK

Didžiausią atlyginimą Blinkist gauna Štabo vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $165,219. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Blinkist yra $85,814.

Kiti ištekliai