Blend360 Atlyginimai

Blend360 atlyginimas svyruoja nuo $23,422 bendros metinės kompensacijos Duomenų mokslininkas žemiausiame taške iki $160,800 Duomenų mokslo vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Blend360. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/5/2025

$160K

Duomenų mokslininkas
Median $23.4K
Programinės įrangos inžinierius
Median $31.6K

Duomenų inžinierius

Verslo analitikas
Median $100K

Duomenų analitikas
$53.7K
Duomenų mokslo vadovas
$161K
Didžiausią atlyginimą Blend360 gauna Duomenų mokslo vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $160,800. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Blend360 yra $53,730.

