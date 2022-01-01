Blackbaud Atlyginimai

Blackbaud atlyginimas svyruoja nuo $41,650 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $223,875 Žmogiškieji ištekliai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Blackbaud. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/17/2025
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.4%
METAI 3
Blackbaud kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)
33.4% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.40% kas metus)
