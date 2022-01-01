Bendrovių katalogas
Blackbaud
Blackbaud Atlyginimai

Blackbaud atlyginimas svyruoja nuo $41,650 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $223,875 Žmogiškieji ištekliai aukščiausiame taške.

Programinės įrangos inžinierius
Staff B $116K
Senior B $136K

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $98.1K
Projektų vadovas
Median $106K

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $180K
Verslo analitikas
$81.3K
Verslo plėtra
$62.3K
Klientų aptarnavimas
$41.7K
Žmogiškieji ištekliai
$224K
Produkto dizaineris
$101K
Pardavimai
$95.7K
Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.4%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Blackbaud kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.4% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.40% kas metus)

DUK

Didžiausią atlyginimą Blackbaud gauna Žmogiškieji ištekliai at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $223,875. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Blackbaud yra $100,500.

Kiti ištekliai