Vidutinė Konstrukcijų inžinierius kompensacijos in United States paketo suma Black & Veatch įmonėje yra $107K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Black & Veatch bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Black & Veatch
Civil Engineer
Ann Arbor, MI
Iš viso per metus
$107K
Lygis
4
Bazinis
$107K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
6 Metai
Patirties metai
8 Metai
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Konstrukcijų inžinierius pozicijai Black & Veatch in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $143,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Black & Veatch Konstrukcijų inžinierius pozicijai in United States yra $107,000.

