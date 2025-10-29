Bendrovių katalogas
BL Harbert International
BL Harbert International Statybos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Statybos inžinierius bendra kompensacija in United States BL Harbert International įmonėje svyruoja nuo $50.1K iki $71.1K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą BL Harbert International bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$56.9K - $67.4K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$50.1K$56.9K$67.4K$71.1K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai BL Harbert International?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Statybos inžinierius pozicijai BL Harbert International in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $71,070. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija BL Harbert International Statybos inžinierius pozicijai in United States yra $50,058.

