Bitrise Atlyginimai

Bitrise atlyginimas svyruoja nuo $52,260 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $209,040 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Bitrise. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/12/2025

$160K

Rinkodara
$95.4K
Produkto dizaineris
$52.3K
Produkto vadovas
$125K

Programų vadovas
$133K
Programinės įrangos inžinierius
$209K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Bitrise gauna Programinės įrangos inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $209,040. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Bitrise yra $124,936.

