Biogen
Biogen Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacijos in United States paketo suma Biogen įmonėje yra $205K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Biogen bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Biogen
Sr. Manager
Raleigh, NC
Iš viso per metus
$205K
Lygis
M2
Bazinis
$160K
Stock (/yr)
$20K
Priedas
$25K
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Biogen?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Prisidėti

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Biogen in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $240,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Biogen Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in United States yra $200,000.

