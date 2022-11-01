Directory delle Aziende
BHP
BHP Stipendi

L'intervallo di stipendi di BHP va da $58,621 in compensazione totale all'anno per un Pardavimai all'estremità inferiore a $194,281 per un Buhalteris all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di BHP. Ultimo aggiornamento: 8/19/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $103K

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Buhalteris
$194K
Įmonės plėtra
$121K

Duomenų mokslininkas
$128K
Geologijos inžinierius
$156K
Aparatinės įrangos inžinierius
$78.5K
Informacinių technologijų specialistas
$88.5K
Mechanikos inžinierius
$138K
Produkto dizaineris
$101K
Produkto vadovas
$142K
Projektų vadovas
$159K
Pardavimai
$58.6K
Sprendimų architektas
$94.2K
Techninis programų vadovas
$181K
FAQ

The highest paying role reported at BHP is Buhalteris at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $194,281. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BHP is $124,515.

