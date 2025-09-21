Bendrovių katalogas
Betterment Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in United States paketo suma Betterment įmonėje yra $185K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Betterment bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/21/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Betterment
Security Software Engineer
New York, NY
Iš viso per metus
$185K
Lygis
L3
Bazinis
$185K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
3 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Betterment?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

DUK

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Programinės įrangos inžinierius στην Betterment in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $238,750. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Betterment για τον ρόλο Programinės įrangos inžinierius in United States είναι $168,000.

Kiti ištekliai