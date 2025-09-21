Bendrovių katalogas
Betterment
Betterment Produkto dizaineris Atlyginimai

Vidutinė Produkto dizaineris kompensacijos in United States paketo suma Betterment įmonėje yra $126K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Betterment bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/21/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Betterment
Product Designer
New York, NY
Iš viso per metus
$126K
Lygis
L3
Bazinis
$120K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$6K
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
2 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Betterment?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaineris pozicijai Betterment in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $156,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Betterment Produkto dizaineris pozicijai in United States yra $120,000.

