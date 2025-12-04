Bendrovių katalogas
Berkshire Bank
Berkshire Bank Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in United States Berkshire Bank įmonėje svyruoja nuo $103K iki $147K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Berkshire Bank bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$118K - $139K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$103K$118K$139K$147K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Berkshire Bank?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Berkshire Bank in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $147,420. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Berkshire Bank Produkto vadovas pozicijai in United States yra $103,320.

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/berkshire-bank/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.