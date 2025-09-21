Bendrovių katalogas
Berkeley Research Group
Berkeley Research Group Valdymo konsultantas Atlyginimai

Vidutinė Valdymo konsultantas kompensacijos in United States paketo suma Berkeley Research Group įmonėje yra $100K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Berkeley Research Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/21/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Berkeley Research Group
Senior Associate
Miami, FL
Iš viso per metus
$100K
Lygis
L2
Bazinis
$93K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$7K
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
4 Metai
$160K

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Valdymo konsultantas pozicijai Berkeley Research Group in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $190,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Berkeley Research Group Valdymo konsultantas pozicijai in United States yra $100,000.

