Vidutinė Administracijos asistentas bendra kompensacija in United States Berkeley Research Group įmonėje svyruoja nuo $50.2K iki $71.3K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Berkeley Research Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/21/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!