Berkeley Research Group
Berkeley Research Group Administracijos asistentas Atlyginimai

Vidutinė Administracijos asistentas bendra kompensacija in United States Berkeley Research Group įmonėje svyruoja nuo $50.2K iki $71.3K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Berkeley Research Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/21/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$57K - $67.6K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$50.2K$57K$67.6K$71.3K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Administracijos asistentas pozicijai Berkeley Research Group in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $71,300. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Berkeley Research Group Administracijos asistentas pozicijai in United States yra $50,220.

