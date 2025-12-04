Bendrovių katalogas
Berenberg
Berenberg Investicijų bankininkas Atlyginimai

Vidutinė Investicijų bankininkas bendra kompensacija in United Kingdom Berenberg įmonėje svyruoja nuo £94.4K iki £129K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Berenberg bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$136K - $164K
United Kingdom
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$127K$136K$164K$173K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Berenberg?

Didžiausias atlyginimų paketas Investicijų bankininkas pozicijai Berenberg in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £128,827. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Berenberg Investicijų bankininkas pozicijai in United Kingdom yra £94,399.

Kiti ištekliai

