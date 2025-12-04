Vidutinė Rinkodara bendra kompensacija in Singapore Bentley Systems įmonėje svyruoja nuo SGD 82.7K iki SGD 120K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Bentley Systems bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/4/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bentley-systems/salaries/marketing.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.