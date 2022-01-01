Bendrovių katalogas
Benevity
Benevity Atlyginimai

Benevity atlyginimas svyruoja nuo $40,275 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $128,036 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Benevity. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/14/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $91.3K

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

Produkto dizaineris
Median $87.3K
Produkto vadovas
Median $92.3K

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $128K
Verslo analitikas
$72.3K
Klientų aptarnavimas
$40.3K
Programų vadovas
$58.9K
Sprendimų architektas
$91.5K
Techninių programų vadovas
$53.9K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Benevity kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Benevity gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas su metine bendra kompensacija $128,036. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Benevity yra $87,266.

