Bending Spoons
Bending Spoons Rinkodara Atlyginimai

Vidutinė Rinkodara bendra kompensacija in Italy Bending Spoons įmonėje svyruoja nuo €40.4K iki €55.3K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Bending Spoons bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$50.6K - $60K
Italy
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$46.7K$50.6K$60K$63.9K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Bending Spoons?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Rinkodara pozicijai Bending Spoons in Italy siekia metinę bendrą kompensaciją €55,322. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Bending Spoons Rinkodara pozicijai in Italy yra €40,409.

