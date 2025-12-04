Bendrovių katalogas
BenchSci Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslininkas bendra kompensacija in Canada BenchSci įmonėje svyruoja nuo CA$35.2K iki CA$49.3K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą BenchSci bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$27.5K - $32K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$25.4K$27.5K$32K$35.6K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

BenchSci kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai BenchSci in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$49,252. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija BenchSci Duomenų mokslininkas pozicijai in Canada yra CA$35,180.

Kiti ištekliai

