Benchling
Benchling Projektų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Projektų vadovas kompensacijos in United States paketo suma Benchling įmonėje yra $150K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Benchling bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/4/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Benchling
Implementation Manager
Boston, MA
Iš viso per metus
$150K
Lygis
L2
Bazinis
$100K
Stock (/yr)
$50K
Priedas
$0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
5 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Benchling?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Benchling kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Projektų vadovas pozicijai Benchling in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $256,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Benchling Projektų vadovas pozicijai in United States yra $150,000.

Kiti ištekliai

