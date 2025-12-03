Bendrovių katalogas
Ben & Frank
Ben & Frank Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Mexico Ben & Frank įmonėje svyruoja nuo MX$407K iki MX$581K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ben & Frank bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$24.9K - $29.1K
Mexico
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$21.7K$24.9K$29.1K$31K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Ben & Frank?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Ben & Frank in Mexico siekia metinę bendrą kompensaciją MX$581,143. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ben & Frank Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Mexico yra MX$407,297.

Kiti ištekliai

