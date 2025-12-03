Bendrovių katalogas
Bemobi
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Duomenų mokslininkas

  • Visi Duomenų mokslininkas atlyginimai

Bemobi Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslininkas bendra kompensacija in Brazil Bemobi įmonėje svyruoja nuo R$123K iki R$169K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Bemobi bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$24.4K - $28.9K
Brazil
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$22.5K$24.4K$28.9K$30.8K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Duomenų mokslininkas pateikimų įmonėje Bemobi kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Bemobi?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Duomenų mokslininkas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Bemobi in Brazil siekia metinę bendrą kompensaciją R$168,625. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Bemobi Duomenų mokslininkas pozicijai in Brazil yra R$123,170.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Bemobi

Susijusios bendrovės

  • Dropbox
  • Microsoft
  • PayPal
  • Flipkart
  • Lyft
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bemobi/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.