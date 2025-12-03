Bendrovių katalogas
BELLA+CANVAS
BELLA+CANVAS Žmogiškieji ištekliai Atlyginimai

Vidutinė Žmogiškieji ištekliai bendra kompensacija in Nicaragua BELLA+CANVAS įmonėje svyruoja nuo NIO 206K iki NIO 282K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą BELLA+CANVAS bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$6.1K - $7.2K
Nicaragua
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$5.6K$6.1K$7.2K$7.7K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai BELLA+CANVAS?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Žmogiškieji ištekliai pozicijai BELLA+CANVAS in Nicaragua siekia metinę bendrą kompensaciją NIO 282,281. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija BELLA+CANVAS Žmogiškieji ištekliai pozicijai in Nicaragua yra NIO 206,188.

Kiti ištekliai

