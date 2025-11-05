Bendrovių katalogas
Bell Integrator Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Moscow Metro Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Moscow Metro Area paketo suma Bell Integrator įmonėje yra RUB 1.89M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Bell Integrator bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Iš viso per metus
RUB 1.89M
Lygis
Senior
Bazinis
RUB 1.89M
Stock (/yr)
RUB 0
Priedas
RUB 0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
1 Metai
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Bell Integrator in Moscow Metro Area siekia metinę bendrą kompensaciją RUB 3,138,099. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Bell Integrator Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Moscow Metro Area yra RUB 1,886,014.

