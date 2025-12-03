Bendrovių katalogas
Bell Flight
Bell Flight Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in United States Bell Flight įmonėje svyruoja nuo $131K iki $186K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Bell Flight bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$149K - $177K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$131K$149K$177K$186K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Bell Flight?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Bell Flight in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $186,300. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Bell Flight Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in United States yra $131,220.

