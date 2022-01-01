Beachbody Atlyginimai

Bendrovių katalogas
Beachbody atlyginimas svyruoja nuo $116,000 bendros metinės kompensacijos Duomenų mokslininkas žemiausiame taške iki $208,950 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške.

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $139K
Duomenų mokslininkas
Median $116K
Produkto vadovas
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$209K
Techninių programų vadovas
$170K
The highest paying role reported at Beachbody is Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $208,950. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Beachbody is $148,920.

