BDO Atlyginimai

BDO atlyginimas svyruoja nuo $8,150 bendros metinės kompensacijos Buhalteris žemiausiame taške iki $179,295 Projektų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų BDO. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/4/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $86.5K

Duomenų inžinierius

Valdymo konsultantas
Median $68.1K
Buhalteris
$8.1K

Administracijos asistentas
$91.8K
Verslo analitikas
$55.2K
Duomenų analitikas
$79K
Duomenų mokslo vadovas
$87K
Duomenų mokslininkas
$64.7K
Finansų analitikas
$40.5K
Žmogiškieji ištekliai
$77.6K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$42.9K
Investicijų banko specialistas
$45.2K
Produkto vadovas
$61.7K
Projektų vadovas
$179K
Pardavimai
$113K
Sprendimų architektas
$62.5K

Duomenų architektas

Techninių programų vadovas
$135K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

The highest paying role reported at BDO is Projektų vadovas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $179,295. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BDO is $68,082.

