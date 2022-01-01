BD Atlyginimai

Bendrovių katalogas
BD atlyginimas svyruoja nuo $12,361 bendros metinės kompensacijos Įkūrėjas žemiausiame taške iki $230,840 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų BD. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/4/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $125K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Mechanikos inžinierius
Median $95K

Kokybės inžinierius

Biomedicinos inžinierius
Median $107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Verslo analitikas
Median $90K
Duomenų analitikas
Median $97.5K
Duomenų mokslininkas
Median $145K
Techninių programų vadovas
Median $205K
Projektų vadovas
Median $110K
Pardavimai
Median $195K
Rinkodara
Median $212K
Produkto vadovas
Median $126K
Buhalteris
$121K
Verslo operacijos
$80.6K
Klientų aptarnavimas
$25K
Elektros inžinierius
$93.3K
Finansų analitikas
$197K
Įkūrėjas
$12.4K
Geologijos inžinierius
$94.9K
Žmogiškieji ištekliai
$186K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
Median $200K
Produkto dizaineris
$122K
Programų vadovas
$124K
Personalo specialistas
$68.3K
Reguliavimo reikalai
$90.8K
Kibernetinio saugumo analitikas
$209K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$231K
Sprendimų architektas
$128K
DUK

Didžiausią atlyginimą BD gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $230,840. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija BD yra $122,400.

