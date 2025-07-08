Bendrovių katalogas
BCP Atlyginimai

BCP atlyginimas svyruoja nuo $13,186 bendros metinės kompensacijos Informacinių technologijų (IT) specialistas žemiausiame taške iki $75,745 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų BCP. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/4/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $36K

Backend programinės įrangos inžinierius

Duomenų mokslininkas
Median $43K
Verslo analitikas
$17.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$13.2K
Produkto vadovas
$75.7K
DUK

The highest paying role reported at BCP is Produkto vadovas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $75,745. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BCP is $36,005.

