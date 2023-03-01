Directory delle Aziende
BCLC
BCLC Stipendi

L'intervallo di stipendi di BCLC va da $55,302 in compensazione totale all'anno per un Finansų analitikas all'estremità inferiore a $94,033 per un Produkto vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di BCLC. Ultimo aggiornamento: 8/12/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $66.9K
Buhalteris
$59.1K
Finansų analitikas
$55.3K

Žmogiškieji ištekliai
$62.1K
Informacinių technologijų specialistas
$70.2K
Produkto vadovas
$94K
FAQ

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā BCLC, ir Produkto vadovas at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $94,033. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā BCLC, ir $64,519.

