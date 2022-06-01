Bendrovių katalogas
BCE
BCE Atlyginimai

BCE atlyginimas svyruoja nuo $38,868 bendros metinės kompensacijos Pardavimai žemiausiame taške iki $125,819 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų BCE. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/4/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
CP2 $73.2K
CP3 $94.4K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Tinklų inžinierius

Duomenų inžinierius

Duomenų mokslininkas
CP2 $69.3K
CP3 $95.7K
Produkto vadovas
CP2 $72.6K
CP3 $90.1K
CP4 $126K

Sprendimų architektas
CP2 $82.2K
CP3 $104K

Duomenų architektas

Kibernetinio saugumo analitikas
Median $72.7K
Verslo analitikas
Median $59.3K
Pardavimai
Median $38.9K
Duomenų analitikas
Median $60.8K
Finansų analitikas
Median $62.5K
Rinkodara
Median $60.6K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $108K
Produkto dizaineris
Median $54.9K
Techninių programų vadovas
Median $79.7K
Buhalteris
$69.2K

Techninis buhalteris

Verslo operacijos
$62.5K
Duomenų mokslo vadovas
$108K
Rinkodaros operacijos
$60.7K
Projektų vadovas
$79.6K
Pardavimų palaikymas
$54.8K
DUK

Didžiausią atlyginimą BCE gauna Produkto vadovas at the CP4 level su metine bendra kompensacija $125,819. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija BCE yra $72,645.

