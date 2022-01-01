Bendrovių katalogas
BBVA USA
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

BBVA USA Atlyginimai

BBVA USA atlyginimas svyruoja nuo $59,352 bendros metinės kompensacijos Žmogiškieji ištekliai žemiausiame taške iki $177,383 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų BBVA USA. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/5/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Duomenų mokslininkas
$162K
Žmogiškieji ištekliai
$59.4K
Programinės įrangos inžinierius
$86K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$177K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

The highest paying role reported at BBVA USA is Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $177,383. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BBVA USA is $123,776.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų BBVA USA

Susijusios bendrovės

  • First Command
  • Clarifai
  • Panorama Education
  • Gong
  • iManage
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai