    Bbot is a contactless order and pay solution for the hospitality industry that helps restaurants increase revenue and reduce staffing costs without compromising on hospitality.

    https://bbot.menu
    Svetainė
    2017
    Įkūrimo metai
    126
    Darbuotojų skaičius
    $10M-$50M
    Numatomas pajamų
