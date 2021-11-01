Bendrovių katalogas
BBK Electronics Atlyginimai

BBK Electronics atlyginimas svyruoja nuo $49,757 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $233,171 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų BBK Electronics. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/5/2025

$160K

Grafikos dizaineris
$96.7K
Rinkodara
$74.8K
Produkto vadovas
$233K

Programinės įrangos inžinierius
$49.8K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$83.6K
UX tyrinėtojas
$66.6K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

