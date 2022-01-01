Bendrovių katalogas
BBC Atlyginimai

BBC atlyginimas svyruoja nuo $23,231 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $137,102 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške.

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $134K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $137K

Buhalteris
$52.1K
Verslo analitikas
$89.4K
Duomenų analitikas
$69K
Duomenų mokslininkas
$82.9K
Žmogiškieji ištekliai
$66.3K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$64.7K
Mechanikos inžinierius
$70.2K
Produkto dizaineris
$23.2K
Sprendimų architektas
$121K
UX tyrinėtojas
$62.7K
Didžiausią atlyginimą BBC gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas su metine bendra kompensacija $137,102. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija BBC yra $69,014.

