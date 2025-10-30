Vidutinė Produkto dizaineris bendra kompensacija in Bangladesh Bashundhara Group įmonėje svyruoja nuo BDT 2.19M iki BDT 3.12M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Bashundhara Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!